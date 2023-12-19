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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 11:20 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 11:30

🚨 Asgari Ücret 3. Toplantı Ne Zaman? 💰 2024 Yılı Minimum Ücret 17 Bin 103 Lira Mı Oluyor? ▶️

Yeni asgari ücret için yapılan ikinci toplantıda TÜİK’in, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, işverenlerin görüşleri alındı. Türk-İş’ten de ’Asgari ücrette geçim koşulları dikkate alınsın’ açıklaması geldi. Peki; 🚨 Asgari Ücret 3. Toplantı Ne Zaman? 💰 2024 Yılı Minimum Ücret 17 Bin 103 Lira Mı Oluyor? ▶️ Gözler TİSK’in teklifinde... İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında toplandı.

İki saat süren toplantıda işçi heyetine Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı. İşçi tarafı, asgari ücret zammında ev kirası, temel giderler, geçim koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, hükümet ve işverenin bu konudaki yaklaşımına göre üçlü mutabakatla sonuca gitmeyi umduklarını dile getirdi. Komisyon dünkü ikinci tur görüşmelerinin ardından üçüncü toplantısını da bu hafta yapacak.

TEKLİF BEKLENİYOR
Ramazan Ağar, toplantıda rakam telaffuz edilmediğini belirterek, "TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işverenin görüşleri alındı. 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı" diye konuştu. Büyükşehirlerde ev kirasının 10 bin liradan aşağı olmadığını söyleyen Ağar, "Geçim koşulları, temel giderler, kiralar herkes tarafından biliniyor. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerek. Hükümet ile işverenin bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz. İlk rakamı işverenden bekliyoruz" dedi.

ALIM GÜCÜ ARTACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konulacağını belirterek, şöyle konuştu: "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak."

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