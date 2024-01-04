📊 4 Ocak 2024 Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise 0,61 ile inşaat oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini ve para politikasındaki "şahin" duruşunu bir süre daha sürdürmesi için Fed'e alan sağladığını belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.