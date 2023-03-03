YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM açıkladı! Ne zaman ve nasıl yapılacak?

Son dakika haberi... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde 4 ilde yapılacak YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ sınavları için son dakika duyurusu yapıldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak adaylar "YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS iptal mi, ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS ne zaman yapılacak? İşte haberin detayı

YÖKDİL, YDS, MSÜ, TUS İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

4 İLDE SINAVLAR İPTAL

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik." dedi.

"HİBRİT EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.