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Haberler Eğitim Videoları Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024, 15:21 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 15:21

LGS tercihleri nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmeli?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran’da düzenlenen LGS sonuçları belli oldu. Sonuçlar Bakanlığın internet adresinden öğrenilebilecek. Öğrenciler LGS'de merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapacaklar. Peki; LGS tercihleri nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmeli? Eğitimci Sündüs Demirdağ Tunçer A Haber canlı yayınında öğrenci ve velilere tercih maratonuna dair tüyolar verdi. İşte detaylar...

LGS TERCİH SIRASI önemi ve tarihi! LGSde tercih sırası önemli mi? 2024 MEB lise kılavuzu dikkat edilmesi gerekenler...
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