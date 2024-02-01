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Haberler Eğitim Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 16:18 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 16:18

📢 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI! 👨🏻‍🎓 👩🏻‍🎓 YKS BAŞVURU EKRANI TIKLA! ▶️ VİDEO

Yükseköğretim hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için YKS başvuruları başladı. Bu önemli sınavın başvuru tarihleri ve ücretleri de merak konusu oldu. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır? TYT-AYT-YDT başvuru ücreti ne kadar? İşte adayların dikkatle takip etmeleri gereken detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı artarak devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. İşte YKS başvuru işlemleri ve tarihleriyle ilgili önemli detaylar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları bugün başladı. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2024 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2024-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 295,00 TL,
TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590,00 TL,
TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885,00 TL yatıracaklardır.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

YKS BAŞVURU EKRANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

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