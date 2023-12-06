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Haberler Eğitim Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 11:06 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 11:26

🚨 MEB'den Flaş Karar! Sınıf Anneliği Uygulaması Yasaklandı! Detaylar İçin Hemen İzle! 📽️ #SınıfAnnesi #MEBKarar

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sınıf Annesi uyarısı: Okullara gönderilen yazı ile velilere açıklama yapıldı ve 'sınıf anneliği uygulaması' Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla kaldırıldı. Detaylar için videoyu izleyin!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il Valiliklerine gönderilen yazıyla okullarda bir dönem sona erdi.

Türkiye genelinde birçok okulda "sınıf annesi" olarak görevlendirilen velilere yönelik MEB tarafından resmi bir uyarı yapıldı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve hatta zaman zaman derslere müdahil olduğuna dair şikayetler aldı.

MEVZUATTA YERİ YOK
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, sınıf anne uygulamasının mevzuatta yeri olmadığına dikkat çekildi ve valiliklere bu uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması talimatı verildi.

TARTIŞMALARA YOL AÇAN BİR UYGULAMA
Sınıf anne uygulaması, özellikle öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilere yol açmıştı. Bazı veliler ve öğretmenler, bu uygulamanın okuldaki işleri kolaylaştırdığı ve daha iyi bir iletişim sağladığına inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğine müdahale edildiğini savundu.

Ayrıca, bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde yüksek miktarda para toplaması ve veliler arasında gruplaşma yaratması da tepkilere neden oldu. Son olarak, bir öğrenci ile sınıf annesi arasındaki tartışma da gündem olmuştu.

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