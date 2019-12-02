Haberler Video Zincirleme kazada mucize kurtuluş! Ölümün kıyısından böyle döndü

Zincirleme kazada mucize kurtuluş! Ölümün kıyısından böyle döndü

02.12.2019 17:33

Güney Kore'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı... Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Olayın kahramanı için "Hayattaki bütün şanslarını aynı anda kullandı" yorumları yapıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Dünya Videoları