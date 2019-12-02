Zincirleme kazada mucize kurtuluş! Ölümün kıyısından böyle döndü 02.12.2019 17:33

Güney Kore'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı... Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Olayın kahramanı için "Hayattaki bütün şanslarını aynı anda kullandı" yorumları yapıldı.