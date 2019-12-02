Güney Kore'de zincirleme kazanın ortasında kalan adam ezilmekten son anda kurtuldu. O korkunç dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı... Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Olayın kahramanı için "Hayattaki bütün şanslarını aynı anda kullandı" yorumları yapıldı.
Zincirleme kazada mucize kurtuluş! Ölümün kıyısından böyle döndü02.12.2019 17:33
- Zincirleme kazada mucize kurtuluş! Ölümün kıyısından böyle döndü
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