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İran Yeni Silahı Jask'i Tanıttı

02.12.2019 18:41

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi (Hossein Khanzadi), denizlatılardan fırlatılacak seyir füzesinin seri üretimine geçildiğini duyurdu. Etkinlikte İran´ın başarıya ulaştığı yeni projeler de tanıtıldı.


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