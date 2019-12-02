İran Yeni Silahı Jask'i Tanıttı

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi (Hossein Khanzadi), denizlatılardan fırlatılacak seyir füzesinin seri üretimine geçildiğini duyurdu. Etkinlikte İran´ın başarıya ulaştığı yeni projeler de tanıtıldı.
İran Yeni Silahı Jask'i Tanıttı02.12.2019 18:41
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