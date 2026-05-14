Xiaomi’nin CEO'su ezeli rakibi Elon Musk ile poz verdi

Trump'ın heyetiyle Çin'e çıkarma yapan Elon Musk, SU7 modeliyle kendisine meydan okuyan Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'un selfie teklifiyle neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyayı sallayan karede Musk'ın yüzündeki o ifade komplo teorisyenlerini harekete geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği kritik zirve, sadece siyaset dünyasını değil, teknoloji ve iş dünyasını da birbirine kattı. Trump'a eşlik eden dev Amerikan heyetinin içinde yer alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Pekin'de düzenlenen resmi yemekte en büyük rakiplerinden biriyle karşı karşıya geldi.

Masalar Arası Selfie Baskını

Akıllı telefon pazarının ardından ürettiği elektrikli araçla doğrudan Tesla'ya savaş açan Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, aynı salonda bulunduğu Elon Musk'ın masasına gitti. Musk ile yan yana gelerek bu tarihi anı ölümsüzleştirmek isteyen Lei Jun, cep telefonunu çıkararak ünlü milyardere selfie teklifinde bulundu.

O Yüz İfadesi Tartışma Yarattı

Elon Musk, Çinli mevkidaşının bu hamlesini geri çevirmeyerek objektife baktı ancak o sırada takındığı yüz ifadesi salondaki tüm diplomatik havayı bir anda dağıttı. Küresel piyasalarda amansız bir yarış içinde olan iki dev ismin bu gerilimli ama bir o kadar da ilginç karesi, "Pekin'de soğuk savaş" yorumlarına neden oldu.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

