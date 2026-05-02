İsrail zulmünün bilançosu: 31 yaralı 40 saat boyunca işkence!
Yazı Boyutu
Aktivistlerin Türkiye'ye ulaşmasının ardından yapılan sağlık kontrolleri ve verilen ifadeler, İsrail ordusunun sivil halka karşı uyguladığı orantısız gücü gözler önüne serdi. Gelen bilgilere göre; müdahale sırasında 31 aktivist, askerlerin fiziksel şiddeti ve sert müdahalesi sonucu yaralandı. Gözaltı süreci boyunca kelepçeli bekletilen, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçları kısıtlanan aktivistler, 40 saat boyunca hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirtti.