Paris’ten Ankara’ya "Zeytin Dalı": Macron’un mesajı Türkiye’yi hedef almadı!
Yazı Boyutu
Macron'un Atina’da yaptığı ve Yunan basınınca "Türkiye’ye net mesaj" olarak servis edilen açıklamaları sonrası Paris-Ankara hattında rüzgar tersine döndü. Gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçen Pascal Confavreux, "Biz burada basın yorumcularının kendi ideolojilerine göre yaptığı değerlendirmeleri değil, Fransa’nın resmi müttefiklik duruşunu temsil ediyoruz" dedi. Fransa’nın, benzer bir dayanışma refleksini geçtiğimiz aylarda İran’dan Türkiye hava sahasına yönelik füze tehdidinde de gösterdiğini hatırlatan Confavreux, Türkiye’nin Fransa için vazgeçilmez bir NATO ortağı olduğunun altını çizdi.