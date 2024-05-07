Vladimir Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu! 6 yıl daha görevde kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı. Vladimir Putin, 6 yıl daha görevde kalacak. Yemin töreninde Batı'ya mesaj gönderen Putin, "Batılı devletlerle diyalogdan vazgeçmiyoruz. Onlar, ileride de Rusya'nın gelişimini engellemeye, saldırganlık siyasetini sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecek, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacak? Seçim onların." ifadelerini kullandı.