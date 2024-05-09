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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 10:24 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 10:25

Refah’ta siyonist abluka! ABD Başkanı Biden'dan soykırım itirafı: Gönderdiğimiz silahlarla siviller öldürüldü

Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail ile ABD’nin ateşkes oyununun ardından soykırım ordusu Refah’ta bombardımana devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

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