Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü

Venezuela’nın güneyindeki El Callao’da bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'nın güneyindeki El Callao'da etkili olan şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde çökme meydana geldi. Yetkililer, madenin çökmesi sonucu en az 14 kişinin hayatın kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, üç ayrı şaftta cesetlerin bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Çalışmaların ilk aşamasının su seviyesini düşürmek için bölgedeki tüm şaftları boşaltmak ve ardından kurtarma çalışmalarını değerlendirmek olduğu aktarıldı.

