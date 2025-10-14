PODCAST CANLI YAYIN
Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı sürücü hayatını kaybetti

Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı sürücü hayatını kaybetti

Çin'de elektrikli bir araç kaza yaparak alev aldı. Kapıları kilitlenen araçtaki sürücü kurtarılamadı. Araçlardaki elektronik kapı kolları, güvenlik sorunları nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde yüksek hızla seyreden elektrikli araç, orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek alev aldı. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi sürücüyü araçtan çıkarabilmek için yumruklarıyla kapıları açmaya ve camları kırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kısa süre sonra olay yerine itfaiye geldi. Alevleri söndüren itfaiyecileri elektrikli aracın kapılarını çekiç ve motorlu testere kullanarak açabildi. Araçta bulunan 31 yaşındaki erkek sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenildiği, önce önündeki bir araca çarptığı, daha sonra orta refüjü aştığı ve aracın alev aldığı belirtildi.

Elektronik kapı kollarına yönelik endişeler yeniden gündemde

Çin medyası elektrikli aracın Xiaomi SU7 Ultra olduğunu, kaza sonrası otomatik kilit sisteminin kapıları kilitlemesi sonucu sürücünün araçtan çıkarılamadığını aktardı. Olayın ardından elektronik kapı kollarının güvenliği yeniden gündeme geldi. Xiaomi'nin hisseleri yüzde 8.7 oranında düştü.

SU7, Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın Mart ayında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli araç modeli.

Bunlar da Var

Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle