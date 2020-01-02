Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu 02.01.2020 14:12

ABD'de son dönemin en popüler rap sanatçıları arasında yer alan Lexii Alijai hayatını kaybetti. Henüz 21 yaşında olan genç müzisyenden gelen acı haber hayranlarını yasa boğdu. Genç müzisyenin sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafından birkaç saat sonra gerçekleşen ani ölümü hayranları arasında şok etkisi yarattı. Alijai'in yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Lexii Alijai neden öldü? Detaylar haberimizde...

Gerçek adı Alexis Alijai Lynch olan Lexii Alijai, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Alijai'nin Instagram'daki son paylaşımından saatler sonra ölüm haberinin gelmesi hayranlarını ve yakınlarını şoke etti.

Acı haberi ABD'li ünlü şarkıcı Kehlani de sosyal medyadan duyurdu.

Kehlani paylaşımında "Şimdiye kadarki en kötü haberi aldım. Kızgınım, kafam karıştı, kalbim kırıldı, kızgınım! Seni seviyorum lexii. Bebeğim daha 21 yaşındaydı" dedi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

21 yaşındaki Lexii'nin ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.