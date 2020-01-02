Son dakika: İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, İran'ın doğusunda Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi. Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
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