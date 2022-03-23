Ukrayna'nın Mariupol kenti saldırılar sonrası hayalet şehre döndü

Rusya tarafından sık sık hedef alınan Ukrayna'nın Mariupol kenti, insansız hava aracı ile görüntülendi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 28 gündür hız kesmeden devam ediyor. En çok hasar gören şehirlerden biri olan Mariupol’deki son durum Azov Taburu tarafından insansız hava aracı ile görüntülendi. Farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.