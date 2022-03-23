Haberler Dünya Videoları Ukrayna'nın Mariupol kenti saldırılar sonrası hayalet şehre döndü

Ukrayna'nın Mariupol kenti saldırılar sonrası hayalet şehre döndü

Ukrayna'nın Mariupol kenti saldırılar sonrası hayalet şehre döndü
23.03.2022 15:39

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:27
Çin medyası: Uçak kazasından...
Dünya 00:18
Rus askerlerinin imha edilme...
Dünya 01:17
Rusya Savunma Bakanlığı...
Dünya 01:42
Rusya'da polisler...
Dünya 00:16
Çin'de 132 kişiyi taşıyan...
Dünya 00:29
Çin'de 133 kişiyi taşıyan...
Dünya 00:28
Hindistan’da duman tespit...
Dünya 00:25
Sumi’de kimyasal tesiste...
Dünya 00:28
Joe Biden’dan Putin’e olay...
Dünya 01:24
Sığınaklarda dünyaya gözlerini...
Dünya 00:33
Rusya-Ukrayna savaşında...
Dünya 03:05
ABD’li gazeteci Ukrayna’daki...

Rusya tarafından sık sık hedef alınan Ukrayna'nın Mariupol kenti, insansız hava aracı ile görüntülendi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 28 gündür hız kesmeden devam ediyor. En çok hasar gören şehirlerden biri olan Mariupol’deki son durum Azov Taburu tarafından insansız hava aracı ile görüntülendi. Farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Hiçbir telefon şebekesinin çekmediği ve internetin çalışmadığı şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA