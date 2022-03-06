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Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü

Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü
06.03.2022 15:47 - Son Güncelleme: 06.03.2022 15:47

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Ukrayna'da ırkçılık iddiası

Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Kiev'e yakın noktalar olan Çernihiv ve Irpin’de devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki Desnyanka köyüne sabah saatlerinde roket düştüğü ve roketin Rus askerlerine ait olduğu öğrenildi. Köye düşen Rus roketinin ardından köydeki sivillerin bölgeyi terk ettiği ve daha güvenli bölgelere gittiği belirtilirken, civar köylere de Rus askerlerine ait roketlerin düştüğü aktarıldı.

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