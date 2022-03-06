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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
06.03.2022 08:51 - Son Güncelleme: 06.03.2022 08:51

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

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