Haberler Dünya Videoları Ukrayna basın sözcüsü Ivanna Platovska'nın görüntüleri ifşa oldu! Ülke savaşta o alemde! Gece kulübü eğlence videosu infial yarattı

Ukrayna basın sözcüsü Ivanna Platovska'nın görüntüleri ifşa oldu! Ülke savaşta o alemde! Gece kulübü eğlence videosu infial yarattı

Ukrayna basın sözcüsü Ivanna Platovska'nın görüntüleri ifşa oldu! Ülke savaşta o alemde! Gece kulübü eğlence videosu infial yarattı
09.01.2023 16:25 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:25

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Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş neredeyse bir senedir devam ederken Ukrayna'nın basın sözcüsü Ivanna Platovska'dan gelen görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Ülkesi savaştayken yılbaşını Paris'te kutlayan Platovska'nın ifşa edilen gece kulübü görüntüleri büyük tepki çekti.

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Savaş ve Rus saldırıları sebebiyle büyük bir yıkıma uğrayan Ukrayna, zararın milyarları aştığını ve yeniden inşa için en az 1 trilyon dolar gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın savaş boyunca 100 bin askeri ve 30 bin sivili hayatını kaybetti. Milyonlara insan evini terk etti, 7 milyon Ukraynalı Batı'da ve Rusya'da mülteci konumuna düştü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Bölgesi basın sözcüsü Ivanna Platovska, Odessa'da bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı.

Ivanna Platovska, daha sonra yılbaşında Paris'te poz verdi, Eyfel Kulesi önünde gece çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ukrayna'nın yüzde 30'u işsiz ve yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Ukrayna vatandaşları, "Ülke savaşta, Ivanna ise Batı'dan gelen yardımlarla gününü gün ediyor. Bu ne rezalet?" dedi, Ivanna Platovska'nın görevden alınmasını talep etti.

Ivanna Platovska ise henüz bir açıklama yapmadı.

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