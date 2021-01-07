Türkiye'nin açıklaması CNN muhabirinin ayarını bozdu

ABD'de yaşanan olaylarla ilgili Türkiye'nin yaptığı "Endişeliyiz" açıklaması ABD'li gazetecilerin ayarını fena halde bozdu. Canlı yayında asılsız iddialarla Türkiye'ye saldıran NBC News muhabirinin ardından, CNN muhabiri Clarissa Ward'dan da ilginç bir yorum geldi. Canlı yayında konuşan Clarissa Ward, Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

ABD tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşıyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

BU BİZİM DİLİMİZ!

Ülkede olanlar ABD medyasını da şoka uğrattı. CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINA YER VERİLDİ

Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlıkların olduğunu söyleyen muhabir canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verdi.

Muhabir açıklamadan sonra "Bu tam da bizim bu tür kriz veya ayaklanma durumlarında bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik bir ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz bir dil" ifadesini kullandı.