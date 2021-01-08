O görüntüler basına sızdı! ABD'deki kanlı basını Trump ve ailesi bakın nasıl izlemiş!

ABD Washington’da yaşanan kongre baskını dünya gündeminde bomba etkisi yaratmışken basına sızan bazı görüntüler şoke etti. 2 Kasım’da yapılan seçimlerde koltuğu Joe Biden’a kaptıran Trump’ın çağrısı ile toplanan destekçileri Kongre binasını yakıp yıkarken Trump ve ailesi olan biteni dans ederek izlemiş.

ABD'de yaşanan Kongre baskını dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump'ın çağrısıyla başkentte toplanan destekçileri Kongre binasına girmiş, yaşanan dehşet anları dünyayı şoke etmişti.

Yaşanan olayların yankısı sürerken sosyal medyada paylaşılan ve Donald Trump, kızı Ivanka Trump ve büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın yer aldığı ve Eric Trump tarafından çekildiği iddia edilen video gündeme bomba gibi düştü.

İnfial yaratan videoda yanlarında gizli servisten korumaların yer aldığı görülen Trump ailesi bir yandan önlerindeki ekranlarda yaşanan kriz anını izlerken bir yandan da birbirleriyle şakalaşıyor ve hatta odada çalan müzikle birlikte dans ediyorlar.

Kongre baskınına anlar kala Donald Trump'ın düzenlediği "ABD'yi kurtaralım" mitinginde Trump ailesinin kutlama yaptığı görüntüler, sosyal medyada gündem yarattı.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. miting öncesi açtığı canlı yayında aile üyelerini teker teker gösterirken odada bulunan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u yanına alarak babası için "Gerçek bir savaşçı" ifadelerini kullandı. Meadows ise bu yoruma yaptığı el işaretiyle destek verirken görüldü.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. miting alanında binlerce taraftarın toplanışını izleyen babası Donald Trump, kardeşleri Ivanka ve Eric Trump, kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u canlı yayında ABD halkına gösterdi.

Videoda Donald Trump Jr.'ın kız arkadaşı Guilfoyle bir yandan dans ederken bir yandan da yayını izleyenlere "Doğru olanı yapacak cesaretiniz olsun. Savaşın!" dedi.

Kongre baskınından sonra hakkında 'azil' tartışmaları başlayan Donald Trump ve ABD yönetiminde önemli görevler verdiği aile üyeleriyle ilgili öfke bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra arttı.