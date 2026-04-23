Trump’tan İran için sert çıkış: "Kedi köpek gibi kavga ediyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Orta Doğu gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran'ın iç siyasetindeki hareketliliğe değinen Trump, Tahran yönetiminin bir kriz içerisinde olduğunu savundu. Trump, "İran'da şu anda ciddi bir güç kavgası var. Ülkeyi kim kontrol edecek diye adeta kedi köpek gibi kavga ediyorlar" diyerek mevcut durumu tanımladı.

"Liderlerinin Kim Olduğunu Bilmiyoruz"

İran'ın dış politikadaki tutumunu ve müzakerelerdeki yavaşlığını eleştiren Trump, bunun temel sebebinin yönetimdeki belirsizlik olduğunu öne sürdü. Trump, "İran niye işi erteliyor biliyor musunuz? Çünkü liderlerinin kim olduğunu kendileri de bilmiyorlar. Biz de İran'ın lideri kim bilmiyoruz. Humeyni öldü" ifadelerini kullanarak Tahran'daki otorite boşluğuna işaret etti.