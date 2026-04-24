Trump İsrail-Lübnan ateşkesinin uzatıldığını duyurdu!

Trump, Truth Social hesabından "Büyük Onur" notuyla kararı paylaştı. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılırken, Lübnan ve İsrail büyükelçileri ilk kez aynı masada kalıcı barışın şartlarını konuştu. Mevcut 10 günlük sürenin dolmasına saatler kala gelen bu kritik hamleyle birlikte, bölgedeki askeri hareketliliğin yerini müzakerelere bırakması bekleniyor. Trump, "Lübnan’ın kendi kendini korumasına yardım edeceğiz" diyerek bölgedeki İran etkisine karşı da net bir mesaj verdi.