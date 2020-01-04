Haberler Video Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk görüntüler! Meydanlar doldu taştı

Trump'ın emriyle öldürülen Süleymani'nin cenazesinden ilk görüntüler! Meydanlar doldu taştı

04.01.2020 11:23

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün ABD'nin füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı için cenaze törenleri düzenleniyor. Törene katılan binlerce kişi, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.


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