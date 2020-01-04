Dünya Trump'ın bu videosunu konuşuyor: Seçilmenin tek yolu İran'la savaş 04.01.2020 11:27

ABD'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı. Trump, söz konusu videoda "Obama yeniden seçilmek için İran'la savaş başlatacak, çünkü seçilmesinin tek yolu bu" ifadelerini kullanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ABD Başkanı Barack Obama ile ilgili yıllar önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.



SEÇİLMENİN TEK YOLU İRAN'LA SAVAŞ

Söz konusu videoda Trump, Obama'yı kast ederek "Seçime yakın bir zamanda İran'la savaş başlatacak. Çünkü biliyor ki yeniden seçilmesinin tek yolu bu" ifadelerini kullandı.





Trump'ın 17 Eylül 2013 tarihli bir paylaşımında, "Obama bir noktada itibarını kurtarmak için İran'a saldıracak" ifadeleri yer alıyor.

Tweetin bu ifadelerinin ortaya çıkmasıyla 3 Kasım 2020 seçimlerinde yeniden seçilmek için İran'la tansiyonu bilinçli olarak yükselttiği yorumları yapıldı.