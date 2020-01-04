Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye duyulan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı 04.01.2020 10:13

General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, İran'ı kelimenin tam anlamıyla çalkaladı. Tahran yönetiminin peş peşe intikam açıklamalarının ardından, fırtına cuma namazı sonrası koptu. Başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin birçok şehrinde sayıları yüz binleri bulan kalabalıklar sokağa döküldü. ABD'ye öfke kusan göstericiler, Amerikan bayrağı yakıp 'Kahrolsun Amerika' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. ABD'ye duyulan öfke bugün İran gazetelerinin manşetlerine de yansıdı.



İran gazetelerinin çoğu 'İntikam' manşetleriyle çıktı. Olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendiren gazeteler, Kasım Süleymani için 'İslam'ın Büyük Komutanı, 'Yaşayan Şehit' ve 'Süper Kahraman' gibi sıfatlar kullandı.

Gazeteler başta dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere İranlı yetkililerin olaya ilişkin mesajlarına da yer verdi.

İşte İran'da bugün çıkan gazetelerin manşetleri...



Sobh-i Nov Gazetesi: 'Asileri Yerle Bir Eden Allah'ın Adıyla'

Şehrvend Gazetesi: 'Seher Vaktinde Veda'

Afitab Gazetesi: 'İntikam Yakındır'

Keyhan Gazetesi: 'İntikam!'

Cevan Gazetesi: 'İntikam'

Dünyay-ı İktisad: 'İslamın Büyük Komutanı Semaya Yükseldi'

Hemşehri Gazetesi: 'Komutanın Azameti'

Saday-ı Islahat: 'İran'ın Mesajı: İntikam!'

İbtikar: 'Süper Kahramana Terör'

Merdomsalari: 'İntikam!'

İran Gazetesi: 'Vatan Bu Adam İçin Matemde'

İtilaat Gazetesi: 'Komutanın Yükselişi'

Sazendegi Gazetesi: 'Hüda'ya emanet ol Yaşayan Şehit!'

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