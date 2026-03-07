Trump: "İran operasyonuna puanım 10 üzerinden 12-15 arası"
ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun çok iyi gittiğini belirterek, "Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" açıklamasında bulundu.
Operasyonun Başarısı ve Puanlama
Donald Trump, İran'a yönelik operasyonun çok başarılı ilerlediğini belirterek, performansa 10 üzerinden "12-15 arası" bir puan verdiğini söyledi. Trump; İran'ın ordusunun, donanmasının, iletişim hatlarının ve lider kadrosunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti.
Askeri Kayıplar ve Donanma
Trump, operasyon kapsamında İran donanmasına ait 32 geminin batırıldığını açıkladı. ABD ordusunun performansını "olağanüstü" olarak nitelendirerek, nükleer kapasiteyi hedef alan saldırıların ve B-2 bombardıman uçaklarının hamlelerinin sonuç verdiğini savundu.
"Hasta Lider Grubu" ve Müdahale Gerekçesi
İran yönetimini "hasta bir lider grubu" olarak tanımlayan Trump, bu grubun çok sayıda insanı bombalarla katlettiğini ve sakat bıraktığını öne sürdü. Bu duruma yıllarca göz yummak yerine adım atmayı seçtiklerini ve müdahalenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Küresel Saygınlık ve Etki
Yapılan operasyonların ardından ABD'nin dünyadaki saygınlığının arttığını iddia eden Trump, Venezuela ve İran örneklerini vererek "Ülkemize şu anda hiç olmadığı kadar saygı duyuluyor" dedi.