ABD İran'ın hava savunma sistemlerini vurdu: CENTCOM duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın hava savunma sistemlerine yönelik askeri operasyon başlattığını resmen duyurdu. Operasyonun detaylarına ilişkin paylaşılan açıklamada İran'ın balistik füze kapasitesi ile askeri yönetim ağının özellikle hedef alındığı bildirildi. Vurulan bölgelerden patlama görüntüleri geldi.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Washington'dan yaptığı açıklamada İran'ın hava savunma altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyona ilişkin paylaşılan notlarda hedeflerin kapsamı da netleştirildi.

Balistik Füze Kapasitesi ve Askeri Yönetim Ağı Hedef Alındı

CENTCOM açıklamalarına göre operasyonda yalnızca hava savunma sistemleriyle sınırlı kalınmadı. İran'ın balistik füze kapasitesi ile askeri komuta ve yönetim ağı da saldırıların hedefleri arasında yer aldı. Bu tercih, operasyonun İran'ın saldırı kapasitesini kalıcı olarak zayıflatmaya yönelik stratejik bir boyut taşıdığına işaret ediyor.

Vurulan Bölgelerden Patlama Görüntüleri Geldi

Saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerden ilk görüntüler gelmeye başladı. Patlama anlarını ve ardından yükselen dumanları gösteren görüntüler, operasyonun geniş bir alana yayıldığına işaret ediyor.

Bölgede Gerilim Tırmanıyor

ABD'nin bu açıklaması, İran ile bölge arasındaki gerginliğin yeni bir boyut kazandığına işaret ediyor. Operasyonun arka planı ve sonuçlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

