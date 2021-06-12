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Suudi Arabistan'dan son dakika "Hac" kararı: Hac izni sadece ülkede yaşayanlara verilecek

Suudi Arabistan'dan son dakika
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Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.


Reuters'ın Suudi Haber Ajansı'na dayandırdığı son dakika haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.

Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti. Bu sebeple alınan karar sürpriz olmadı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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