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Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu’nda ABD keşif uçağına engelleme

Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu’nda ABD keşif uçağına engelleme
11.06.2021 01:11
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Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait keşif uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşmasının ardından Rus savaş uçağı tarafından engellendi.


ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135W tipi stratejik keşif uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaştı. ABD uçağının sınırlara yaklaşması üzerine Rusya'ya ait radar sistemleri devreye girdi. Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-35 tipi savaş uçağı radar ikazının ardından kalkış yaparak ABD uçağına engelleme yaptı.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus uçağının ABD uçağını tanımlamasından sonra manevra yaptığını ve Rus sınırlarından uzaklaştığını aktarıldı.

Rus uçağının uzaklaştırma görevini başarıyla tamamladığı aktaran Bakanlık, Rus uçağının üsse geri döndüğünü ve ABD uçağına yapılan müdahalenin uluslararası kurallara uyguna olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

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