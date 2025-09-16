PODCAST
Soykırımcı İsrail tanklarının Gazze’ye girdiği anlar kamerada
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 12:21
Gazze'de saldırılarını sürdüren ve kana doymayan İsrail ordusu hava harekatlarından sonra kara harekatına da resmen başladı. İşte Soykırımcı İsrail tanklarının Gazze’ye girdiği anlar...
