Son dakika: Trump'tan flaş Bağdat açıklaması! 31.12.2019 16:14

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik gösterileriyle ilgili "Irak'ta ABD Elçiliği'ne saldırıyı İran organize ediyor" dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edildi. Olayla ilgili ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. Trump, "Bağdat Büyükelçiliğimize yönelik saldırının arkasında İran var. Bu olaylardan İran sorumlu" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ABD'li paralı bir askeri öldürdü ve bir çoğunu da yaraladı. Bizim cevabımız sert oldu ve her zamanda böyle olacak. Şimdi İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırı organize ediyor. Bundan tamamen sorumlu tutulacaklar. Ayrıca, Irak'tan beklentimiz güç kullanarak Büyükelçiliği'mizi korumalarıdır" mesajını paylaştı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞGAL EDİLDİ

ABD'nin Irak ve Suriye'deki Hizbullah hedeflerini vurarak 28 kişinin ölümüne sebeb olması Irak'taki Şii milis Haşdi Şabi'yi kızdırdı.

Haşdi Şabi milisleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı gerçekleştirdi.

Saldırganlar ABD Büyükelçiliği'nin duvarını ateşe verirken, içeriye girerek işgal etti. Saldırı öncesi büyükelçilikte bulunan ABD personali güvenli bir yere götürüldü.