İngiltere’de infial yaratan görüntüler: Can çekişen gence ilk yardım yerine kelepçe!
İngiltere’de geçen yıl yaşanan ölümcül bıçaklı saldırıya ilişkin yürütülen cinayet davasında, mahkeme salonunda ilk kez paylaşılan polis kamerası görüntüleri Birleşik Krallık genelinde infiale yol açtı; saldırı sonrası yerde ağır yaralı halde kanlar içinde yatan 18 yaşındaki Henry Nowak’a tıbbi müdahalede bulunmak yerine ters kelepçe takan polislerin pervasız tutumu emniyet teşkilatını sert eleştirilerin odağına taşırken, skandal görüntülerin siber dünyaya sızmasının ardından Southampton kentinde sokaklara dökülen binlerce öfkeli protestocu ile polis arasında çıkan çatışmalar şehri adeta savaş alanına çevirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya