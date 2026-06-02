Genç kadın kanalizasyon çukuruna düştü: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 21:03

Bastığı Anda Aşağı Yuvarlandı

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen feci görüntülerde; genç kadının elindeki telefonuyla konuşarak kaldırımda ilerlediği görüldü. Tam bu esnada adımlarını rögar kapağının üzerine atan talihsiz kadın, kapağın sabit olmaması nedeniyle bir anda dengesini kaybederek kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının aşağı yuvarlanmasıyla birlikte dev rögar kapağı da hızla üzerine kapandı.

Perde Arkasından Maskeli Hırsız Çıktı

Çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü, kadının çukura gömüldüğünü görür görmez büyük bir panikle yardıma koştu. Vatandaşların da desteğiyle düştüğü yerden çıkarılan ve şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korkunç kazanın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde ise olayın perde arkasındaki skandal ortaya çıktı. Kazadan saatler önce kaydedilen bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde, yüzü maskeli bir şahsın rögar kapağını yerinden açtığı belirlendi. Yerel basın, şüphelinin demir kapısı çalmaya çalıştığını ancak daha sonra vazgeçerek gevşek bıraktığını yazdı. Kapağın yerine oturtulmamasının bu feci kazaya davetiye çıkardığı bildirilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.