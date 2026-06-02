CANLI YAYIN
Geri
Genç kadın kanalizasyon çukuruna düştü: O anlar kamerada

Genç kadın kanalizasyon çukuruna düştü: O anlar kamerada

Rio de Janeiro kentinde telefonla konuşarak ilerleyen talihsiz kadın, sabitlenmeyen kanalizasyon çukuruna düştü. Genç kadının yutulduğu o korkunç anların arkasından ise bir hırsızlık girişimi çıktı

Bastığı Anda Aşağı Yuvarlandı

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen feci görüntülerde; genç kadının elindeki telefonuyla konuşarak kaldırımda ilerlediği görüldü. Tam bu esnada adımlarını rögar kapağının üzerine atan talihsiz kadın, kapağın sabit olmaması nedeniyle bir anda dengesini kaybederek kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının aşağı yuvarlanmasıyla birlikte dev rögar kapağı da hızla üzerine kapandı.

Perde Arkasından Maskeli Hırsız Çıktı

Çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü, kadının çukura gömüldüğünü görür görmez büyük bir panikle yardıma koştu. Vatandaşların da desteğiyle düştüğü yerden çıkarılan ve şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korkunç kazanın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde ise olayın perde arkasındaki skandal ortaya çıktı. Kazadan saatler önce kaydedilen bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde, yüzü maskeli bir şahsın rögar kapağını yerinden açtığı belirlendi. Yerel basın, şüphelinin demir kapısı çalmaya çalıştığını ancak daha sonra vazgeçerek gevşek bıraktığını yazdı. Kapağın yerine oturtulmamasının bu feci kazaya davetiye çıkardığı bildirilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | ÖZET
Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | ÖZET
Öğrenci affı bekleyenlere "Az kaldı" mesajı: TBMM tatile girmeden hayata geçirilecek
Öğrenci affı bekleyenlere "Az kaldı" mesajı: TBMM tatile girmeden hayata geçirilecek
Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 3-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 3-0 Kuzey Makedonya | GOL

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle