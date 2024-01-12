Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası devam ediyor. Davanın 2. gününde İşgalci İsrail sözlü savunmasını yapıyor. Gündemi değiştirmek isteyen İngiltere ve ABD ise Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı. Dünyanın gözü Lahey'deki duruşmaya çevrilmişken ABD'nin kurmuş olduğu sözde Refah Koalisyonu dikkatleri dağıtmak için Yemen'i bombaladı.

YİNE KATLİAM YAPTI

Diğer taraftan İşgalci İsrail Terör Örgütü soykırım savunması yaparken Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Refah kentini hedef alan İşgalci İsrail savaş uçakları yine onlarca Müslümanı katletti. Katliamın gölgesinde Kudüs'te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

30 BİN CAN ALDILAR SOYKIRIMI REDDEDİYORLAR

Mehmet Geçgel şu ifadeleri kullandı:

Saat 11. 30 itibarıyla yaşananlar: Gazze'de katliam devam ediyor. Mahkeme dün başladı ama saldırılar devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin hem güneyi hem kuzeyi hedef alındı. Bölgeden can kaybı sayısı 23 bini aşmış durumda. Enkaz altındakilerle beraber 30 binden fazla can kaybı bulunuyor. İsrail soykırım suçlamasına karşı sözlü savunma yapacak. İsrail bunu reddediyor ama Gazze'de yapılanlar ortada ve 30 bin insan ölmüşken kendilerini haklı görüyorlar.

ÇADIR KENTLERE SALDIRI

Sivillerin olduğu yerlere saldırlar devam ediyor. Refah kentinde çadırların bulunduğu bölgeye İsrail saldırmayı sürdürüyor. Kızıldeniz'de gerilim giderek tırmanıyor. Lübnan sınırında da tansiyon yüksek. Husiler ise Gazze'deki saldırılar durmadan insani yardımlar gitmeden durmayacağını ve İsrail gemilerini hedef alacağını ifade ediyor. ABD ve İngiltere saldırılarını karşılıksız kalmayacağı açıklandı.

MESCİD-İ AKSA'YA KATİL ABLUKASI

Öte yandan Mescid-i Aksa'da her Cuma olaylı geçiyor. Geride bıraktığımız cumalarda Müslümanların ibadet etmesi ve namaz kılması engellenmişti. Şu anda Mescid-i Aksa'nın dört bir yanı abluka altına alınmış durumda. Sözde İsrail polis tarafından o noktada bariyerler örüldü ve yine sadece yaşı ileri olanlardan keyfi olarak bazı Müslümanlar içeri alınacak. Gençlerin içeri girmesine izin verilmeyecek. Gençlerin içeri girmesine izin verilmeyecek. Kendi mahallerinde namaz kılmak isteyen Müslümanları ise Drone ile tarama yapıp saldırılar düzenleniyor. Bölgeye gaz ve ses bombaları atılıyor bunun yayından kimyasal sular sıkılıyor.