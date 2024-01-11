Siyonist lobi ve emperyal çetenin iğrençliklerle bezeli sapkın yüzü tüm dünyayı sarstı. Jeffrey Epstein'ın davasında açıklanan dosyalar büyük yankı uyandırdı. Epstein skandalının Türkiye ayağında Refia Banu Küçükköylü ve Turabi Fırat isimleri ön plana çıkarken Küçükköylü'nün Epstein şebekesinde önemli bir yer tuttuğu, "Lolita Express''in müdavimlerinden olduğu belgelendi. İlk ifadesinde tecavüze uğradığını söyleyen Küçükköylü'nün Türkiye'den küçük yaştaki kızların kaçırılmasına aracılık ettiği, Epstein'ın kirli işlerinin en yakın tanığı olduğu iddia edildi. Öte yandan Epstein davasının Türkiye ayağında dikkat çekilmesi gereken unsurlardan biri de Adnan Oktar... Refia Banu Küçükköylü'nün Adnan Oktar ve çevresiyle temas halinde olduğu söyleniyor. Epstein şebekesi ve Adnan Oktar çetesinin sapkın yöntem ve şantaja dayalı kasetçilikte aynı çizgide ilerlemesi çarpıcı bir unsur olarak kayıtlara geçti.