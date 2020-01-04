Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma görüntüleri ortaya çıktı! İşte MQ-9 Reaper'in konvoyu vurma anları 04.01.2020 16:16

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani ve Heşdi Şabi sorumlularının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı MQ-9 Reaper adlı silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği açıklanmıştı. İşte Süleymani'yi öldüren MQ-9 Reaper adlı silahlı insansız hava aracının görev için kalkışı, görevi icra edişi ve iniş görüntüleri.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti..

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberine göre İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani ve Heşdi Şabi sorumlularının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı MQ-9 Reaper adlı silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

MQ-9 Reaper özellikleri:

- Azami olarak 50.000ft irtifada görev yapabiliyor

- 1150 mil havada uçuş ile 27 saat havada kalabiliyor

- Motoru saatte 250 knot hız yapıyor

- GBU-12 Lazer Güdümlü Bombalar) taşıyabiliyor.

- Uzunluğu 11 m (36 ft 1 in)

- Yüksekliği 3.81 m (12 ft 6 in)

- Kanat açıklığı 20 m (65 ft 7 in)

- Azami hız 482 km/h (300 mph; 260 kn)

- Operasyonel irtifa 7,500 m (25,000 ft)[5]

2007'den beri ABD ordusu tarafından kullanılan bu SİHA, sessizliği, manevra yeteneği ve üzerindeki silahlarla önplana çıkıyor.