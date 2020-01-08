Son dakika: İran'da füzelerin ateşlendiği an! O anlar saniye saniye yayınlandı

Son dakika haberine göre Kasım Süleymani suikastıyla alev topuna dönen Ortadoğu'da İran beklenen hamlesini yaptı, Irak'taki ABD üslerine füzeler ateşledi. İran devlet televizyonu, saldırılarda 80 'Amerikalı terörist'in öldüğünü, fırlatılan 15 füzenin tamamının hedeflere isabet ettiğini duyurdu. ABD'li yetkililer ise, saldırılarda hiçbir ABD'li askerin yaşamını yitirmediğini söyleyerek İran'ı yalanladı. Uluslararası haber ajanslarının peş peşe geçtiği 'son dakika' haberlerine göre, ABD'nin başını çektiği koalisyonun ana merkezini hedef alan füzeler boş alana düştü İran’ın füzeleri ateşlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...
Son dakika: İran'da füzelerin ateşlendiği an! O anlar saniye saniye yayınlandı08.01.2020 14:50
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