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İşte İran'ın dünyayı ayağa kaldıran o füzelerinden yeni görüntü

08.01.2020 13:37

İran'ın Irak'taki iki ABD üssünü balistik füzelerle vurmasının ardından bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte İran'ın dünyayı ayağa kaldıran füze saldırısından yeni görüntü...


İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düştü.


Füzelere ait fotoğraflar da Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.

İRAN "80 ABD'LİYİ ÖLDÜRDÜK" DEDİ, ABD YALANLADI

Saldırının ardından yapılan açıklamalarda İran, bölgedeki 80 ABD'linin öldürüldüğünü öne sürerken ABD bu açıklamayı yalanladı.


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