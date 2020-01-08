Son dakika: İran'ın ABD'ye misillemesinin ardından Trump'tan önemli açıklamalar 08.01.2020 19:53

Son dakika haberine göre İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın saldırı pozisyonundan çekildiğini söyleyen Trump, "Ben Başkan olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı. NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini de söyleyen Trump, ABD'nin barış için hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın ABD'nin el-Esed ve Erbil üslerine düzenlediği füzeli saldırı sonrası Trump ilk kez açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran hiçbir zaman Nükleer silaha sahip olamayacak.

Saldırılarda hiçbir ABD'li zarar görmedi.

Süleymani savaş suçlarından sorumluydu, ortadan kaldırdık.

İran teröristlere karşı sponsor oldu.

İran terörizme destek vermeyi bırakmalı.