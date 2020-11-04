SON DAKİKA: ABD başkanlık seçimlerinde son durum! Trump açıkladı: Biz bu seçimi kazandık

Son dakika haberine göre, ABD halkı, 46’ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı. Öte yandan ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, "Bu noktadan sonra bizi yakalamaları imkansız. Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam. Biz bu seçimi kazandık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.

10.21 ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu.



Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Bu benim yaptığım en son basın açıklaması tartışmasız olarak. ABD halkına bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.







Öncelikle First Lady'ye, aileme, Başkan Yardımcısı Pence'e teşekkür ediyorum. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz. Çok inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Dışarı çıkıp bu kadar güzel bir şeyi, kutlamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları inanılmaz bir şekilde sandığa gitti. Florida'da kazanmayı beklemiyorduk. Orayı da kazandık. Ohio'yu, Texas'ı kazandık.

Georgia'ya da açılmamış yüzde 7'lik oy kaldığına göre bizi yakalamaları asla mümkün değil. Arizona'da çok imkan var. Orada da bizim için zafer olacağını söyleyenler var. Trump bölgesi diye ne kast ediyorlarsa sadece oralarda değil oy aldığımız yerler. Biden'ın bizi yakalaması oldukça imkansız.





Fark çoktu ama çok az bir fark kaldı aramızda. Pensilvanya'yı da çok ciddi bir fark ile kazanıyoruz. 690 bin oy farkla öndeyiz şu anda. Biz yüzde 64'ünü almış durumdayız oyların. Bu noktadan sonra bizi yakalamaları imkansız.

Texas'ı kazandık bu kesin. Orada harika bir vali var. Tebrik ettim onu, o da beni tebrik etti. Orada nerdeyse seçim sonucu belli olmuş gibi görünüyor. Oy farkına bakacak olursak sanki 12 oy farkıyla gidiyormuşuz gibi bir şey yok.

Ne oldu diye sordu insanlar. Onlar kazanamayacaklarının farkına vardılar. İşi mahkemeye taşıyalım dediler. Bunu ilk günden itibaren söylemiştim.





Kuzey Carolina'da öndeydik. Sonra birden her şey durdu. Bu bir sahtekarlık; bu bir ABD kamuoyunu kandırma işi. Bu bir utanç ABD için. Açıkça söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık!

ABD yüce mahkemesini artık oy vermeleri durdurmasını istiyoruz. Artık sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı denemsini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an. Biz bunu kazanmış durumdayız.



09.12 ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı. Trump önemli eyaletlerden Texas'ı da kazanarak, hanesine 38 delege daha yazdırdı.



08.49 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Iowa ve Idaho eyaletlerinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de bu iki eyalette rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti.

Diğer taraftan Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Iowa'da 6 ve Idaho'da 4 delege kazanırken, Biden ise Hawaii'de 4 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.









08.46 ABD'DE KIRAN KIRANA BAŞKANLIK SEÇİMİ: BİDEN VE TRUMP'TAN DÜELLO

Son yılların en kritik başkanlık seçimlerinden birine sahne olan ABD'de kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Demokrat aday Joe Biden, komuoyuna seslenerek, "Ama bakın. Nerede olduğumuz konusunda iyi hissediyoruz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum. Sonuç konusunda iyimserim. İnancınızı koruyun çocuklar," dedi.







ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise, Demokrat rakibi Biden'ın söylemlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Trump, bu gece açıklama yapacağını belirterek, "Demokratları başkanlık seçimlerini "çalmaya" çalışıyor. "BÜYÜK ilerliyoruz, ancak 'Seçimi' ÇALMAYA çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi.







08.45 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Minnesota'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Montana'da ise Cumhuriyetçi Trump, Biden'ı geçerek ipi göğüsledi.

Bu sonuçlara göre Biden hanesine 10, Trump ise 3 delege daha eklemiş oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.



08.38 KRİTİK EYALETİ TRUMP KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Florida eyaletindeki oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 96'sı sayılırken, yüzde 51,3 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 47,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak eyaletteki seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 29 delegeyi hanesine yazdırarak 174 delegeye ulaştı. Biden ise halen 223 delegede kaldı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.





08.30: ABD BAŞKANI BUGÜN KESİNLEŞMEYEBİLİR

Seçimin en önemli eyaletleri Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'da oyların neredeyse yarısı sayıldı. 2016 seçiminde ABD Başkanı Trump, TSİ saat 10.00 civarında zafer konuşmasını gerçekleştirmişti.

Ancak Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'daki sonuçların bugün açıklanması beklenmiyor. Bu nedenle ABD'yi dört yıl daha yönetecek kişinin açıklanması bir sonraki güne sarkabilir.



08.28 Kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.



07.16 ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA WASHİNGTON'I BİDEN, UTAH'I TRUMP KAZANDI



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Biden, Washington'da 12 delege kazandı.

Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı kazandı.











07.08 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim yarışı kazanıyor.



06.15 Kuzey Karolina eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.



06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.



06.02 Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.











05:51 CONNECTİCUT, COLORADO VE WASHİNGTON DC'Yİ BİDEN, ARKANSAS'I TRUMP KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.



05:45 ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA NEW YORK'U BİDEN ALDI



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

05:00 ABD medyası, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 119, ABD Başkanı Donald Trump ise 94 delege aldı. Oy sayımı tüm hızıyla devam ediyor.

04:28 Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı.

04:26 ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı.







04:25 Alabama'yı Trump, Delaware ve Illinois'ı Biden kazandı.

04:20 Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı.

03:50 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.

KENTUCKY'DE BIDEN INDIANA'DA TRUMP ÖNDE

03.20 ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

02.23 ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Indıana'da önde olduğunu duyurdu. Kentucky'de ise Biden'ın üstünlüğü bulunuyor.

02.19 ABD Başkanı Donald Trump: Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz.

23.03 ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Donald Trump'ın 4 delegenin çıkacağı News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.







ABD'de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46'ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor.





"HER YERDE İYİ OLDUĞUMUZU DUYDUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.





TRUMP WASHİNGTON'DA, BİDEN PENNSYLVANİA VE DELAWARE'DE

ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemleri sürerken, başkan adayları da sandıklar kapanmadan önceki son programlarına devam ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde sonuçlar merakla beklenirken, Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.





Trump, bugün Washington DC yakınlarındaki Virginia'nın Arlington kentinde bir seçim merkezini ziyaret etti.

Basına kapalı geçen ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Trump, "Bu gece muhteşem bir gece yaşayacağız." dedi.

Trump, bu akşamdan başarı beklediğini belirterek, "Henüz bir yenilgi ya da zafer konuşması hazırlamadık. Kazanmak kolay ama kaybetmek asla kolay olmadı." yorumunda bulundu.





Bazı eyaletlerin postayla 3 Kasım'a kadar kullanılan oyları, seçimden sonra da kabul etme kararını eleştiren Trump, "3 Kasım gecesi sonuçları öğrenme hakkımız var. Bu seçimleri tüm dünya izliyor." diye konuştu.

Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek.





Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi.

Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.





MELANİA TRUMP OYUNU FLORİDA'DA KULLANDI

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump oyunu Florida'nın Palm Beach kentinde kullandı.

Eşi Donald Trump'ın erken oy kullandığını anımsatan Melania Trump, kendisinin seçim gününde oy kullanmayı tercih ettiğini belirtti.