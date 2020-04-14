Son dakika: ABD'de şoke eden görüntüler! Cesetleri Boş Odalara Böyle Doldurdular 14.04.2020 12:50

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsten en çok etkilenen ülke ABD oldu. ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bine çıkarken vaka sayısı 170 bine dayandı. ABD'den gelen görüntüler dünyayı şoke etti. New York'taki toplu mezar görüntülerinden sonra şimdi de CNN, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetleri paylaştı. İşte detaylar...

Vaka ve ölü sayısında koronavirüsün merkez üssü konumuna gelen ABD'den ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. New York'taki toplu mezar görüntülerinden sonra şimdi de CNN, Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetleri paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle 23 bin 649 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD'de kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor.

CNN televizyonuna Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'ndeki acil servis personelinin attığı görüntüler ise görenleri ürküttü. CNN'den Ryan Young, Jake Carpenter ve Paul P. Murphy'nin haberindeki fotoğraflarda Sinai-Grace Hastanesi'nde boş hastane odalarında depolanan ve hastanenin otoparkına getirilen soğutmalı ünitelerinin içinde üst üste yığılmış ceset torbaları açıkça görülüyor.

Kanala konuşan iki hastane personeli, normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı bu odaların morg kapasitesinin dolması nedeniyle morga dönüştürüldüğünü doğruladı.

Fotoğraflardan birinde iki cesedin yan yana yatağa konulduğu, başka bir cesedin ise yatağın yanındaki sandalyeye yerleştirildiği görülüyor. Acil servis çalışanlarından biri "Henüz dışarıdaki dondurucularımızı almamış olmamız ve burada yataklar olması nedeniyle ceset torbalarını buraya koymak durumunda kaldık" diyerek açıkladı.

İki acil servis çalışanı ise cesetleri tutmak için portatif buzdolabı depolama birimleri sipariş etmeye karar verildiğini belirtti. Cumartesi günü hastaneyi ziyaret eden CNN, otoparkta beş adet soğutmalı depolama birimi görüldüğünü de doğruladı.

ABD'de morg sıkıntısı nedeniyle son günlerde geçtiğimiz günlerde de New York'taki adalara toplu mezarlar kazılmıştı.

Reuters'ın paylaştığı görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.