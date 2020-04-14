Çernobil'deki yangın söndürülemiyor! Radyasyon seviyesi 16 katına çıktı! 14.04.2020 12:27

Çernobil söndürülemiyor! Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. Peki Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali neden patladı? İşte detaylar…

4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor.

Yangının Çernobil Nükleer Santrali'nden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor.

Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alan tam olarak tespit edilemiyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 16 kat üzerinde olduğu bildirilmişti.

Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciası yaşanmıştı.

ÇERNOBİL NEREDE?

Çernobil Ukrayna'da yer almaktadır ve konum olarak Rusya'nın güneyinde, Karadeniz'in kuzeyindedir.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEDEN PATLADI?

Çernobil nükleer santrali patlaması, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmiyor. Reaktörlerde insan hatası nedeniyle meydana gelen patlama, birçok kişinin ölümüne neden olmuş ve bölgede ortaya çıkan radyoaktif sızıntı sebebiyle yerleşim alanları boşaltılmıştı. İşte, Çernobil nedir ve nerede? Çernobil nükleer santrali faciası ve patlamanın nasıl ortaya çıktığına dair detaylar

Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür. Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır.

ÇERNOBİL NÜKLEER FACİASINA GENEL BAKIŞ

Kaza 26 Nisan 1986 Cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır. Çernobil Nükleer Santrali Pripyat kenti, Beyaz Rusya idari sınırı ile Dinyeper Nehri yakınlarında bulunuyordu. Test esnasında ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması fark edilerek acil durum butonuna basılmıştı fakat güç çıkışı daha fazla büyüyerek son noktaya ulaştığında buhar basıncı bir dizi tepkimeye neden oldu. Tüm bu olaylar nötron moderatör ile hava arasındaki grafitin birleşmesine neden oldu ve nükleer çekirdekte erime oldu.

Tutuşma ile çıkan yangın atmosfere yükseldi. Böylece Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı. Serpinti bulutu Sovyetler Birliği'nin batısı ile buradan Avrupa'ya ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye sürüklendi. 1986 yılından 2000 yılına kadar Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna'da ciddi olarak kirlenmiş bölgelerden toplam 350.400 kişi tahliye edildi. Rusya'nın resmî verilerine göre oluşan radyoaktif serpintiden en çok etkilenen yer %60 ile Beyaz Rusya oldu. Çernobil kazasının ardından Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna sürekli olarak yaptığı dezenfekte işlemleri ile sağlık işlemlerinde yüklü derecede harcama yaptı.