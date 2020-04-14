Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'den ölümcül hata! 14.04.2020 17:37

Son dkaika haberleri... İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Hayatı adeta felç eden koronavirüs en çok Avrupa ülkelerini vurdu. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı Cheltenham Festivali virüsün hızla yayılmasına neden oldu. Büyük tartışmalara sebep olan festival hakkında konuşan İngilizlerin efsane jokeylerinden Sir Anthony Peter McCoy, "Bu tehlikeyi ön görememek çok büyük hata. Organizasyon ertelenmeliydi. Hükümet büyük yanlış yaptı, ölümcül bir yanlış" dedi.

Corona virüsü salgınının yoğun bir şekilde etkilediği ülkelerden olan İngiltere'de gündem, 250 bin kişinin katıldığı ve virüsün ülkeye yayılmasının sebeplerinden olarak gösterilen Cheltenham Festivali.

Corona virüsü salgınının dünyadaki yayılımı tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken ölüm sayısı ise 120 bine ulaştı.

ABD, İspanya,İtalya, Fransa ve Almanya'nın ardından en çok vaka görülen ülke İngiltere oldu. İngiltere, virüsün çıkış noktası olan Çin'i geçmiş durumda.

Son açıklamaya göre İngiltere'de 88 bin 621 corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 11 bin 329 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise bin 918.

VİRÜSÜN YAYILMA NOKTASI

10-13 Mart tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenen ve toplam 250 bin kişinin katıldığı at yarışı organizasyonu Cheltenham Festivali, ülkenin dört bir yanına virüsün yayılmasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Kraliyet Ailesi üyelerinden Cornwall Düşesi Camilla'nın eski eşi Andrew Parker Bowles, Cheltenham Festivali'ne katıldıktan sonra rahatsızlandığını ve yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

PRENS CHARLES DA VİRÜSE YAKALANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cornwall Düşesi Camilla'nın eşi olan Prens Charles da Corona virüse yakalanmış ve tedavisinin ardından hastalığı yenmişti. Kraliçe Elizabeth'in de virüse yakalandığı iddia edilmişti ancak bu haber yalanlandı.

Cheltenham Festivali'nin ertelenmemesinde eleştirilerin odak noktasındaki isim Başbakan Boris Johnson da Corona virüse yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.

İngilizlerin efsane jokeylerinden Sir Anthony Peter McCoy, Cheltenham Festivali sonrası ülkede artışa geçen vaka sayısı ve festivalin ertelenmemesinin ardındaki sebepler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Evinden bir programa canlı bağlanan McCoy, İngiltere'deki ölümlerin bir çoğunun Cheltenham kaynaklı olduğunu söylerken; "Bu tehlikeyi ön görememek çok büyük hata. Organizasyon ertelenmeliydi. Hükümet büyük yanlış yaptı, ölümcül bir yanlış" dedi.

McCoy sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hükümetteki insanların aldığı kararlar ortada. Başbakan da bu hastalığa yakalandığına göre salgını başlarda pek önemsemedikleri gayet açık."

"Hükümet, organizasyon komitesine Cheltenham'da gerekli dezenfektan malzemelerinin yerleştirilmesi ve seyircilerin bunları kullanmasının teşvik edilmesi tavsiye edilmiş."

"Organizasyon iptal edilmeliydi. Belki de ülkedeki birçok ölümün sebebi Cheltenham Festivali."

"250 bin kişinin katıldığı bir festivalden bahsediyoruz. Burada oluşan tehlikenin Londra Metrosu veya Heathrow Havalimanı'ndan farkı yok. Tehlike artık kapımızda değil, evimize çoktan girdi."

"İspanya ve İtalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İngiltere'de de bu karar geç olmadan alınmalı"

250 BİN KİŞİ AYNI ALANDA

250 binden fazla kişinin bir araya geldiği ve 4 gün süren festivalin, corona virüsünü ülkenin dört bir köşesine yaydığı düşünülüyor.

ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR

Her yıl Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen Cheltenham Festivali'ne spor ve magazin dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Kraliyet Ailesinden de önde gelen simalar katılıyor.

BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Cheltenham Festivali'nde çekilen bu görüntüler uluslararası ajanslar tarafından servis edilmiş ve İngiltere dışında birçok ülkede tepki çekmişti.

SOSYAL MESAFE YOK

Kalabalıkta insanların sosyal mesafe kuralına kulak asmadıkları da açıkça fark ediliyordu.

CHELTENHAM FESTİVALİ

İngiltere'de ilgiyle takip edilen ve kraliyet ailesinin de desteklediği at yarışları organizasyonlarından biri olan Cheltenham Festivali, 1860 yılından bu yana düzenleniyor.