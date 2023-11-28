ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı ülkeleri soykırımcı İsrail'e desteklerken Batılı ülkelerde Filistin yanlısı protesto gösterileri de tam gaz devam ediyor. Sex and the City dizisi ile tüm dünyada tanınan ünlü yıldız Cyntia Nixon'un da aralarında bulunduğu aktivist grubu, ABD Başkanı Joe Biden'ı kalıcı ateşkese zorlamak için Beyaz Saray önünde açlık grevine başladı.

GAZZE İÇİN BEŞ GÜNLÜK AÇLIK GREVİ

Cyntia Nixon'un da aralarında olduğu grup, beş günlük açlık grevini, cuma günü başlayan ve dün sonlandırılması planlanan dört günlük ateşkesin son gününe gelecek şekilde başlattı.

"SADECE 7 HAFTADA 15 BİN SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"



ABD'de aktivist ve oyuncular Gazze'de kalıcı ateşkes için Beyaz Saray önünde açlık grevine başladı. Protestoya dünyaca ünlü oyuncu Cynthia Nixon da katıldı. pic.twitter.com/95AHaSq4WT — Takvim (@takvim) November 28, 2023

Beyaz Saray'ın önünde düzenlenen bir basın toplantısında Filistin yanlısı davaları temsil eden konuşmacılar, ABD Başkanı Joe Biden'ı ve üst düzey yetkililerini kınamak için sıraya girdi ve Biden yönetimini 6 binden fazlası çocuk olmak üzere 15 bin kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.

"FİLİSTİN'İ GÖRÜNÜR KILMAK İÇİN AÇ KALIYORUZ"

New York'taki Demokrat eyalet temsilcisi Zohran Mamdani, "Başkan Biden'ın eylemlerini sergilemek için bu açlık grevini düzenliyoruz. Filistinlilerin bombalanmasına, aç kalmasına yol açan şey Başkan Biden'ın eylemleridir. Bu yüzden sıklıkla silinen şeyi, yani Filistin deneyimini görünür kılmak için kendimizi aç bırakıyoruz." dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ CYNTIA NIXON DA GREVDE

Dünyaca ünlü yıldız Cyntia Nixon, kendisini "büyükanne ve büyükbabaları soykırımdan sağ kurtulan Yahudi çocukların annesi" olarak tanıttı ve "İsrail yedi hafta içinde küçücük toprak parçasında 20 yıl boyunca tüm Afganistan'da savaşta öldürülen sivillerden daha fazla sivili öldürdü." dedi.

"İnsanların bunu sivil kayıpların savaşın rutin bir bedeli olduğunu söyleyerek örtbas etmelerinden bıktım. Bu rakamlarda rutin bir şey yok. Bu ölümlerin rutin bir yanı yok." şeklinde konuşan Nixon, Gazze'de öldürülen 6 bin 150 çocuğun 2022 yılı boyunca onlarca savaş bölgesinde öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

MARYLAND'DE OLSA NE YAPACAKTINIZ?

ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Nixon, "Böylesine yıkıcı bir kişisel kayıp yaşayan bir başkana kişisel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Onun kabul ettiği bir empatiyle bağ kırmak ve Gazzeli çocuklara bakıp onların kendi çocukları olduğunu hayal etmek… Bu mevcut ateşkesin devam etmesi için kendisine yalvarıyoruz." ifadelerini kullanan Nixon, İngiliz gazetesi Guardian'a verdiği röportajda Biden yönetimini İsrail'in Hamas'a karşı savaşında sivilleri hedef almasında suçlu olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Diyelim ki Maryland'de bir terör hücresi vardı. O zaman verilecek cevap herhangi bir yerde saklandıkları için sivil halkın tamamen bombalanması mı olur? Bunun hiçbir anlamı yok. Filistinlilerin hayatlarının daha az değerli olduğu mesajını almaya devam ediyoruz. İngiliz hayatlarını, Amerikan hayatlarını ya da başka bir uyruğu değiştirdiğinizde bunun çılgınca olduğunu hemen anlıyorsunuz.

HER GÜN BEYAZ SARAY ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR

Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için açlık grevine başlayan ünlü oyuncu, sadece su ve biraz limon tüketmeyi planladığı orucunu salı günü iş dolayısıyla kesip New York'a döneceğini söyledi. Açlık grevi yapan diğer aktivistler ise cuma gününe kadar her gün sabah 9'dan akşam 7'ye kadar Beyaz Saray önünde toplanacak.