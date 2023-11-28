Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, bir kez daha siyonist lobinin hedefinde. Soykırımcı İsrail’in Şifa Hastanesi’nden ceset çalmasının ardından yeniden gündeme gelen organ ve deri hırsızlığı ile ilgili bir belgeseli kişisel Instagram hesabından paylaşan Hadid, komplo teorileri yaymakla suçlanıyor. Katil İsrail, Filistinlilerin organlarını çaldığını daha 2000 yılında itiraf etmesine rağmen Gigi Hadid’i topa tutan siyonist lobi, ünlü modelin yalan söylediğini iddia ederek insanlık suçlarından kaçmaya çalışıyor.