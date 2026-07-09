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İran'da Sistan-Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan'da patlama sesleri!
İran'da Sistan-Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan'da patlama sesleri!
Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:16
Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:17
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İran basını; Sistan-Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinden peş peşe patlama sesleri yükseldiğini duyurdu.
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