Rusya'da helikopter düştü: Pilot hayatını kaybetti 30.11.2019 17:18

Rusya’da bir helikopter irtifa kaybederek ormanlık alana düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti. Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk şehri yakınlarında irtifa kaybeden bir helikopter ormanlık bir alana düştü.

Helikopterin düştüğünü gören bölge sakinleri olayı yetkililere bildirdi. Bölgeye acil durum ekibi sevk edildi.

Helikopter tamamen yanarken pilot hayatını kaybetti.

Helikopterin neden havalandığı ve düşüş sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.